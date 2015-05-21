Следствие по делу Савченко завершено, суд может состояться в августе – адвокат

Об этом УНИАН сообщили адвокат летчицы Марк Фейгин.

«Предварительное следствие окончено. Дальше ознакомление по ст.217 УПК РФ. Ознакомление с 24 томами, предоставленными следствием, займет примерно полтора месяца. Потом - обвинительное заключение, предварительные слушания. Так что суд может состояться в августе», - сказал Фейгин.

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При этом он подчеркнул, что Савченко обвиняют по трем эпизодам: пособничество в убийстве российских журналистов, незаконное пересечение границы России, а также покушение на убийство пятерых человек. Речь идет о гражданах, спасшихся после обстрела российских корреспондентов под Луганском, добавил он.

Фейгин добавил, что на данный момент не решено, где будет проходить процесс над Савченко.

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

В декабре Савченко объявила голодовку.

24 апреля Следственный комитет РФ предъявил Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве убийству двух и более лиц и в незаконном пересечении границы РФ.

5 мая стало известно, что Следственный комитет РФ продлил срок следствия по делу Савченкодо 13 ноября 2015 года.

6 мая Басманный суд Москвы продлил срок ареста летчицы до 30 июня.