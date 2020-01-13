Штраф до 85-ти тысяч гривень: Зеленский подписал закон об ответственности нардепов за "кнопкодаство"

В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование депутатом на пленарном заседании вместо другого народного депутата (неличное голосования).

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады» № 404, который парламент принял 19 декабря 2019 года.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, цель документа - обеспечить надлежащее выполнение народными депутатами их полномочий в части обязанности персонального голосования.

Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс, закон «О статусе народного депутата Украины» и Регламент Верховной Рады относительно обеспечения личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях парламента.

В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование депутатом на пленарном заседании вместо другого народного депутата (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (что сейчас составляет 51-85 тысяч гривень, - ред.).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.