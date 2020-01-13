Речь идет в целом о 13 законах.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поручил профильным комитетам подготовить изменения в ряд законов для приведения их в соответствие с Конституцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время Согласительного совета.

"30 сентября 2010 года Конституционный суд принял решение о конституционности закона «О внесении изменений в Конституцию Украины» (от 9 декабря 2004 года) и признал его неконституционным. В этом решении КС обязал органы государственной власти безотлагательно привести нормативно-правовые акты в соответствие с Конституцией Украины в редакции от 28 июня 1996 года", - отметил спикер.

Он отметил, что во исполнение этого решения Верховная Рада 7 октября 2010 года приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения их в соответствие с Конституцией Украины».

"Как вам хорошо известно, 21 февраля 2014 года Верховная Рада приняла решение о возобновлении действия Конституции Украины 2004 года, а вышеупомянутый закон был признан утратившим силу. Вследствие упомянутых событий на сегодняшний день действуют 13 законов, в отношении которых парламент еще не определил действующие редакции их отдельных положений, которые менялись законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по приведению их в соответствие с Конституцией Украины" от 7 октября 2010 года", - пояснил председатель парламента.

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Так, он обратился с поручением к парламентским комитетам, к предметам ведения которых относятся эти вопросы, - проработать данные вопросы и внести свои предложения относительно редакции отдельных положений законов, которые были изменены законом от 7 октября 2010 года.

Разумков призвал подготовить объединенный законопроект по этому вопросу в течение двух недель.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря 2004 года в разгар политической борьбы Верховная Рада приняла закон № 2222 о внесении изменений в Конституцию Украины, который предусматривал парламентско-президентскую форму правления с ограниченными полномочиями главы государства.

30 сентября 2010 года Конституционный суд своим решением признал неконституционным закон № 2222 «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года, указав на наличие нарушений при его принятии. Таким образом КС констатировал, что в Украине действует Конституция в редакции 1996 года.

Оппозиция тогда заявила, что Конституционный суд превысил свои полномочия, поскольку вносить изменения в Конституцию может только парламент. При этом Верховная Рада за отказ от Конституции в редакции 2004 года тогда так и не проголосовала.

Таким образом, в 2010 году Украина снова вернулась к президентско-парламентской республики.

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После трагических событий Майдана первым вопросом, который рассмотрела и в итоге приняла Верховная Рада, стал вопрос изменений в Конституцию. 21 февраля 2014 года парламент конституционным большинством (386 голосов) проголосовал за восстановление действия Конституции 2004 года. Депутаты тогда приняли этот законопроект по сокращенной процедуре - без решения профильного комитета, а также одним голосованием за принятие за основу и в целом.

Конституция-2004 была восстановлена в действии на том основании, что 30 сентября 2010 года она была отменена решением Конституционного суда без соответствующего голосования в парламенте, что противоречит положениям Конституции и в редакции 1996 года, и в редакции 2004 года.