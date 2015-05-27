В условиях агрессии России сотрудничество с НАТО имеет для Украины особое значение - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил на заседании Совместной рабочей группы высокого уровня Украина — НАТО по вопросам военной реформы.

"В условиях вооруженной агрессии России против Украины политика военного сотрудничества с НАТО имеет особое значение", - сказал Турчинов.

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Также он считает, что сегодня фактически разрушена система коллективной безопасности, сложившейся после Второй мировой войны, и это представляет угрозу не только для Украины.

"В такой ситуации все попытки умиротворить агрессора обречены на поражение. Агрессора нужно не умиротворять, а останавливать", - сказал Турчинов.

Он добавил, что создание системы коллективной безопасности невозможно без участия НАТО.