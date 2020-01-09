Зеленский предложил Лондону присоединиться к расследованию катастрофы "Боинга" МАУ

Британский премьер подчеркнул, что лучшие британские специалисты должны быть привлечены к выяснению всех обстоятельств трагедии.

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном пригласил британскую сторону присоединиться к расследованию авиакатастрофы украинского «Боинга» в Иране.

Читайте такжеЗеленский обсудил с президентом Афганистана катастрофу украинского самолета вблизи Тегерана

Как сообщается на сайте главы государства, лидеры стран провели телефонный разговор 9 января. Борис Джонсон поддержал идею о расследовании и подчеркнул, что лучшие британские специалисты должны быть привлечены к выяснению всех обстоятельств трагедии.

Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью британских граждан во время катастрофы.

«Вчера был без преувеличения трагический день в истории наших государств. Примите мои глубокие соболезнования и слова поддержки для родных и близких британских граждан, которые погибли в результате катастрофы. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание», – сказал Владимир Зеленский.

Президент подтвердил готовность Украины в полной мере приобщиться к совместной деятельности специальной следственной группы в Иране.

Как сообщал УНИАН, лайнер Boeing 737, принадлежащий МАУ, потерпел крушение утром 8 января после взлета из аэропорта Тегерана. Все, кто находился на борту, 176 человек, погибли. Президент Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура.

Сегодня специалисты украинской государственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели украинского "Боинга" осмотрели обломки авиалайнера МАУ в Иране. Версия неисправности двигателей не подтверждается.