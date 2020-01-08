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Президент Ирана прокомментировал катастрофу украинского самолета возле Тегерана

18:43, 08 января 2020
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал катастрофу украинского самолета компании «Международные авиалинии Украины», которая произошла вблизи аэропорта Имам Хомейни (Тегеран).

Об этом он сообщил в микроблоге Twitter.

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«Трагедия давки людей на похоронах генерала Сулеймани в Кермане и катастрофа украинского пассажирского самолета в Тегеране, унесшая жизни многих иранцев, в том числе группы студентов, а также людей других национальностей, глубоко огорчает всех иранцев. Пусть они покоятся с миром», - подчеркнул Роухані

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел катастрофу самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

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Теги: #авиакатастрофа