Президент Ирана прокомментировал катастрофу украинского самолета возле Тегерана

Роухани заявил, что катастрофа украинского пассажирского самолета, унесшая жизни многих иранцев, а также людей других национальностей, глубоко огорчает всех иранцев.

Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал катастрофу украинского самолета компании «Международные авиалинии Украины», которая произошла вблизи аэропорта Имам Хомейни (Тегеран).

Об этом он сообщил в микроблоге Twitter.

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«Трагедия давки людей на похоронах генерала Сулеймани в Кермане и катастрофа украинского пассажирского самолета в Тегеране, унесшая жизни многих иранцев, в том числе группы студентов, а также людей других национальностей, глубоко огорчает всех иранцев. Пусть они покоятся с миром», - подчеркнул Роухані

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел катастрофу самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.