Эстония готова поддержать международное расследование катастрофы украинского самолета в Иране

Глава МИД Эстонии выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявляет, что его страна готова поддержать международное расследование с целью выяснения причин катастрофы украинского самолета компании "Международные авиалинии Украины", которая произошла вблизи аэропорта Имам Хомейни (Тегеран).

Читайте такжеКанада поддерживает контакт с Украиной в связи с катастрофой самолета в Иране

Об этом Рейнсалу сообщил в микроблоге Twitter.

Глава МИД Эстонии отметил, что провел разговор со своим украинским коллегой Вадимом Пристайком и выразил свои глубочайшие соболезнования всем жертвам и их семьям в связи с авиакатастрофой.

"Эстония выражает свою солидарность Украине и готова поддержать любое международное расследование для выяснения причин этой трагедии", - заявил Рейнсалу.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел катастрофу самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.