Денисова обнародовала список освобожденных украинских военнопленных

По словам Денисовой, некоторые из них годами ждали возможности ступить на родную землю и обнять близких.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова опубликовала список из 12 освобожденных из плена боевиков на Донбассе украинских военнопленных.

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Об этом она сообщила в Telegram.

"Наши военнопленные вернулись домой. Некоторые из них годами ждали возможности ступить на родную землю и обнять близких", - отметила она.

В частности, освобождены: Сергей Иванчук, Юрий Евтушко, Иван Деев, Роман Фурсов, Богдан Панюшенко, Сергей Глондар, Александр Кореньков, Василий Жемелинский, Владимир Воскобойник, Борис Пундор, Ким Доланов, Александр Геймур.

Денисова выразила благодарность всем, кто приложил неимоверные усилия для их освобождения.

"Украина еще раз доказала, что главной ценностью для государства являются его люди. Мы никогда не бросим наших соотечественников без внимания и поддержки. Конечно, нам не удалось вернуть всех, но работа по дальнейшему освобождению наших граждан продолжается", - добавила омбудсмен.

Она выразила уверенность, что Украине удастся вернуть домой всех, кого до сих пор незаконно удерживают в местах несвободы Российской Федерации, на оккупированных территориях Донбасса и территории временно оккупированного Крыма.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек.