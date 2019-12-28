Мэр Николаева заявил об обысках в горсовете

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что городская власть будет идти навстречу следствию и предоставит все необходимые материалы для полноценного их изучения правоохранительными органами.

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил об обысках в горсовете.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

"Только что мне сообщили, что в Департаменте ЖКХ Николаевского горсовета проходят обыски, касающиеся работы департамента с подрядными организациями в 2017-2018 годах. Обыски проходят по постановлению суда", - сообщил Сенкевич.

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В этой связи мэр отметил, что городская власть будет идти навстречу следствию и предоставит все необходимые материалы для полноценного их изучения правоохранительными органами.

"Нам нечего скрывать. Как меня проинформировало руководство департамента, все материалы по работе с конкретными подрядчиками за указанный период будут переданы следователям", - добавил Сенкевич.

При этом он заявил, что "все подрядные организации, которые ненадлежащим образом выполняли свои обязательства перед городом, должны ответить за это перед законом".

Напомним, 14 июня 2017 года николаевский городской голова Александр Сенкевич убегал от полиции и журналистов через балкон. Ему должны были вручить протокол об административном правонарушение, связанное с коррупцией.