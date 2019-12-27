Зеленский уволил руководителя СБУ в Хмельницкой области

Уволен Сергей Харченко, который занимал эту должность с апреля 2016 года.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Харченко с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области. Читайте такжеЗеленский уволил Трубу с должности директора ГБР Об этом говорится в указе №962/2019, обнародованном официальным интернет-представительством президента. «Уволить Харченко Сергея Александровича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области», - говорится в документе. Как сообщал УНИАН, Харченко был назначен начальником УСБУ в Хмельницкой области 14 апреля 2016 года.

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