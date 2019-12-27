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Зеленский уволил руководителя СБУ в Хмельницкой области

20:38, 27 декабря 2019
Политика
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Сергея Харченко уволили с должности начальника Управления СБУ в Хмельницкой области / фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Харченко с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.

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Об этом говорится в указе №962/2019, обнародованном официальным интернет-представительством президента.

«Уволить Харченко Сергея Александровича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, Харченко был назначен начальником УСБУ в Хмельницкой области 14 апреля 2016 года.

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Теги: #СБУ#Хмельницкая область#Владимир Зеленскийпогода в Хмельницком