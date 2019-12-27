Зеленский уволил руководителя СБУ в Хмельницкой области
20:38, 27 декабря 2019Политика
76 0
Уволен Сергей Харченко, который занимал эту должность с апреля 2016 года.
Сергея Харченко уволили с должности начальника Управления СБУ в Хмельницкой области / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Харченко с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.
Читайте такжеЗеленский уволил Трубу с должности директора ГБР
Об этом говорится в указе №962/2019, обнародованном официальным интернет-представительством президента.
«Уволить Харченко Сергея Александровича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области», - говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, Харченко был назначен начальником УСБУ в Хмельницкой области 14 апреля 2016 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter