Петр Порошенко осуществил кадровые перестановки в СБУ

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

Отмечается, что президент уволил Виктора Трепака с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ и Виталия Яловенко - с должности заместителя главы службы.

Кроме того, президент уволил Вадима Пояркова с должности начальника управления Службы безопасности в Днепропетровской области и назначил его заместителем председателя СБУ.

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Также Порошенко назначил Валентина Безверхого начальником Департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ.

Кроме того, глава государства назначил Сергея Кудинова ректором Национальной академии Службы безопасности.

Также президент уволил Сергея Ратиева с должности начальника управления СБУ в Винницкой области и назначил на эту должность Игоря Шкурата.

Порошенко уволил Анатолия Будовицкого с должности начальника управления СБУ в Хмельницкой области и назначил на эту должность Сергея Харченко.