Зеленский перевел Грицака в запас СБУ

Василий Грицак возглавлял СБУ с лета 2015 года.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с воинской службы в запас Службы безопасности Украины генерала армии, экс-главу СБУ Василия Грицака.

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Об этом сообщается на сайте президента.

"Уволить генерала армии Украины Грицака Василия Сергеевича с воинской службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе №963/2019 от 27 декабря.

Как сообщал УНИАН, Грицак возглавлял СБУ с лета 2015 года. 20 мая 2019 года Грицак объявил о решении подать в отставку. С 3 июня Грицак ушел в отпуск. И.о главы СБУ был назначен Иван Баканов.

29 августа Рада уволила Грицака и назначила главой СБУ Баканова.