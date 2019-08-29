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Рада уволила Грицака с должности главы СБУ

19:25, 29 августа 2019
Политика
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Василий Грицак уволен с должности главы СБУ / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 333 народных депутата (при необходимом минимальном количестве в 226).

Как сообщал УНИАН, 20 мая Грицак подал президенту Владимиру Зеленскому рапорт об отставке, однако парламент восьмого созыва отказывался поддержать представление президента об увольнении Грицака.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский предлагает депутатам Рады назначить Ивана Баканова председателем Службы безопасности Украины.

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Теги: #СБУ#Грицак