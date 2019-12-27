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СБУ просят проверить мероприятие коммунистов ко дню рождения Сталина

16:43, 27 декабря 2019
Политика
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Вятрович обратился в СБУ из-за коммунистов / фото УНИАН

Народный депутат от "Европейской солидарности", бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович обратился в Службу безопасности Украины из-за проведения в Киеве мероприятия к 140-летию рождения Иосифа Сталина.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, уже направлено соответствующее обращение к руководителю спецслужбы Ивана Баканова.

"Было ли Службе безопасности Украины известно о совершении представителями Коммунистической партии Украины подготовки и проведения мероприятия по празднованию 140-летия Сталина и если да, то какие меры принимались СБУ для предупреждения и пресечения преступных действий? Или СБУ инициировала привлечение организаторов и участников упомянутого мероприятия к предусмотренной законом уголовной ответственности? Какие меры принимаются СБУ для пресечения незаконной деятельности Коммунистической партии Украины и пропаганды символики тоталитарного коммунистического режима и каковы результаты таких мер во втором полугодии 2019 года?", - написал Вятрович.

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Ранее на сайте запрещенной в Украине КПУ появилась информация о проведении в Киеве научно-практической конференции на тему "Сталин и революционные преобразования мира". 21 декабря на ней, в частности, выступил экс-депутат Петр Симоненко, который возглавляет запрещенную организацию.

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Теги: #Сталин#декоммунизация в Украинепогода в Киеве