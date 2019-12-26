Угрозы президенту со стороны Федины и Зверобой: ГПУ вернула ГБР сообщение о подозрении

В документе были обнаружены противоречия и нарушения требований Конституции, Уголовного процессуального кодекса и законов о статусе народного депутата и Регламенте Верховной Рады.

Генеральная прокуратура вернула Государственному бюро расследований сообщение о подозрении в уголовном производстве по факту угроз в адрес президента.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГПУ.

Отмечается, что речь идет о проекте сообщения о подозрении лицам в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 УК Украины для устранения недостатков и проведения необходимых следственных и процессуальных действий.

"Так, по результатам обработки указанного процессуального документа выявлен ряд противоречий и нарушений требований Конституции Украины, Уголовного процессуального кодекса Украины, законов Украины "О статусе народного депутата Украины", "О Регламенте Верховной Рады Украины". Однако, с 29 ноября 2019 года и до настоящего времени недостатки следователями ГБР не устранены и повторно подозрение в Генеральную прокуратуру для согласования не поступало", - пояснили в прокуратуре.

В ГПУ напомнили, что ими осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам распространения в сети Интернет видеозаписи, на которой народный депутат Украины и иное лицо высказывали угрозы совершить физическую расправу над президентом Украины в связи с его государственной деятельностью и публично призывали к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти (ст. 112, ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 346 УК Украины).

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Как сообщал УНИАН, в конце октября народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина и волонтер Маруся Зверобой (Елена Биленькая) обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности, высказались о рисках жизни президента.

Они подчеркивали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. "Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают ... Было бы красивое всего, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала Федина.

В ГБР начали следствие по фактам угроз президенту и 26 ноября направили в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении и представление на снятие неприкосновенности с Федины. В тот же день ГБР направило на согласование в Генпрокуратуру проект подозрения Зверобой.