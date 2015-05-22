Frankfurter Allgemeine: В рамках доктрины Путина

Об этом говорится в статье Бертольда Колера «В рамках доктрины Путина», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.

Канцлер сказала: «Мышление в сферах влияния, мы в Европе не берем с собой в 21 век». Это предложение в правительственном заявлении Меркель было адресовано участникам саммита по Восточному партнерству, но в большей степени одному, который не присутствовал в Риге, российскому президенту. ЕС и НАТО не наблюдали за его агрессивной политикой бездейственно и беспрекословно. Но действия, совершенные Путиным с помощью оружия, они до сих пор не могут изменить. В то время как Меркель отвергает «мышление сферами влияния», Путин имеет четкое представление о том, что может происходить в его зоне влияния, или, вернее, не должно происходить.

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Аннексией Крыма и войной на Донбассе он надежно предотвращает прием Украины в НАТО. Также сейчас мало кто может себе представить членство Киева в ЕС. Расколотая страна даже без войны была бы еще очень далека от готовности к вступлению. Бои на востоке, которые Кремль в любое время может разжечь заново, дополнительно препятствуют необходимым в любом случае политическим и экономическим реформам. Это также относится и к другим замороженным конфликтам в Грузии и Молдове. Политика партнерства ЕС – это выражение его заинтересованности в стабильных, демократических и процветающих государствах за его восточной границей. Но Путин боится такого окна демократии и власти закона на его пороге. Ему больше по душе санитарный кордон несостоявшихся государств, который должен защитить его империю от инфицирования западными идеями.

Это фундаментальное столкновение интересов, в котором вряд ли возможны компромиссы. Несмотря на это, ЕС и Меркель пытаются найти баланс: Они хотят предоставить бывшим советским республикам возможность сближения с Западом, и, таким образом, дать им стимул для проведения реформ, но не «пробуждать никаких ложных надежд». Это Путин с удовольствием слушал, потому что последнее также соответствует его целям: возможно, никто не поверит, что он может делать то, что хочет. Доктрина Брежнева возродилась в качестве доктрины Путина. Запад, однако, также как канцлер, настаивает на праве на самоопределение бывших советских республик. Тем не менее, восточная политика ЕС и НАТО продвигается только в пределах, которые установил Путин.