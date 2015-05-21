Der Spiegel: Страх перед теневой армией Путина

Об этом пишет Бенджамин Биддер в статье «Страх перед теневой армией Путина», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

В английском языке есть термин «Blame Game», что-то вроде «переложи ответственность на другого»: обе стороны обвиняют друг друга в нарушении, ошибке - или войне.

В украинском кризисе можно наблюдать обостренную форму этой игры: Киев и Москва обвиняют друг друга в разжигании войны - еще до того, как бои полностью возобновляются. Обе стороны обвиняют друг друга и в подготовке к крупномасштабным наступлениям и, таким образом, в окончательном нарушении Минского соглашения, которое предусматривает прекращение огня.

«Несмотря на протесты Киева и Вашингтона складывается впечатление, что Украина готовится к новым военным действиям», сообщило российское государственное телевидение во вторник в прайм-тайм. В Киеве есть «партия войны», заинтересованная в военной эскалации, потому что она скрывает экономические проблемы.

Во вторник украинская армия потеряла в перестрелках три человека возле Луганска. Конфликт тлеет, стороны конфликта готовятся ко дню, когда война снова вспыхнет в полную силу. Кого тогда будет обвинять международное сообщество в срыве Минского соглашения о прекращении огня, на кого будет оказывать большее давление? Это упреждающая игра взаимных обвинений.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил BBC, что Москва готовит новое наступление. Его страна должна быть «готова» к этому. Кроме того, он хотел объяснить: «Это не борьба с поддерживаемыми Россией сепаратистами, это настоящая война с Россией».

Для Украины, многое поставлено на карту: она должна убедить Запад, оказать помощь. Если противниками Киева являются сильные российские войска, это должно быть легче. Тем не менее, противник Порошенко тоже знает правила этой игры. Президент России Владимир Путин иронизирует, что украинцам, наверное, очень стыдно, что они «проигрывают бывшим шахтерам и трактористам».

Роль России сложно определить

Порошенко с его заявлением о «настоящей войне» с Россией прав и неправ одновременно. С одной стороны, военное вмешательство Москвы в настоящее время хорошо задокументировано: Россия посылает солдат и танки. Тем не менее, они, как правило, интегрированы в сепаратистские организации. Поэтому роль Кремля остается темной и сложно определимой.

Киев обосновал свою позицию, указывая на двух российских заключенных. Оба были недавно захвачены украинцами в столкновении возле Луганска. Украинское руководство распространяет допросы и протоколы допросов - в переводе на английский и немецкий, чтобы их понимали также западные журналисты. Россияне идентифицируют себя как военнослужащих 3-й гвардейской бригады из города на Волге, Тольятти. 3-я бригада принадлежит к спецназу России и подчиняется военной разведке ГРУ.

Военные удостоверения также показывали публично. Это немного пошатнуло министерство обороны России в отрицаниях: Да, хотя оба прошли «военную подготовку», но ушли в отставку со службы. Только потому, что они хотели подать в отставку, сообщило министерство.

В течение долгого времени растет количество признаков того, что России посылает солдат в этой войне, которую она никогда официально не объявляла Украине. Как это происходит, недавно описала московская газета «Коммерсант»: репортер отслеживал троих молодых военнослужащих на Донбассе. Из-за давления руководителя, прежде чем уехать в Украину, они подали заявление об увольнении. «Если кому-то из них очень не повезет, то не повезет добровольцу, который на время своей смерти не имел ничего общего со своей воинской частью и бригадой», написал «Коммерсант».

Многие солдаты противились этому. У организации «Солдатские матери» есть список из девяти мужчин, которые покинули свою службу, чтобы их не отправили в Украину. Они принадлежали к 4-й гвардейской танковой дивизии, элитному подразделению, которое дислоцируется в Московской области. «Солдатские матери» отправили запросы в 18 частей, которые в средствах массовой информации были связаны с участием в Украине. 17 отказались дать комментарии. Одна сообщила о гибели шести, по сравнению с нулем в предыдущем году. Когда погибли солдаты, они не говорят.

«Народные республики» на Донбассе теперь имеют в своем распоряжении танки, которых никогда не было в Украине, и которые могли быть доставлены только из России. Раненный водитель танка - на самом деле, дислоцированный в Сибири – сообщил критикующей Кремль газете «Новая газета», как его товарищи перед поездкой в Украину закрашивали номера и отличительные знаки.

Такая процедура постоянна в конфликте в восточной Украине: Москва действительно хочет предотвратить военное поражение сепаратистов (почти) любой ценой. В то же время Кремль пытается сохранить свое военное участие втайне, если он станет помогать открыто, то о «настоящей войне» будет говорить не только Порошенко, но и Запад.