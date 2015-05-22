Яресько в Риге попросили читать доклад на русском, она отказалась

18:00, 22 мая 2015
Политика
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Министр финансов Украины Наталья Яресько во время выступления на саммите Восточного партнерства, стартовавшего 21 мая в Риге, отказалась читать свой доклад на русском языке.

Яресько сослалась на незнание русского / кадр видео

Как видно по видео, опубликованному на видеохостинге YouTube, с такой просьбой к ней обратился один из журналистов, присутствующих на мероприятии, пишет Новое Время.

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"Нет, я на русском не говорю, извиняюсь", - ответила Яресько и продолжила выступать на английском.

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