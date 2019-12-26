В МИД РФ предложили ЕС "купить калькулятор" и посчитать потери от антироссийских санкций

Официальный представитель МИД России убеждена, что потери Евросоюза от санкций уже исчисляются сотнями миллиардов евро.

В МИД РФ предложили Европейскому Союзу "купить калькулятор" и посчитать потери от антироссийских санкций.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Мы разочарованы инерционной политикой ЕС в части продлении секторальных ограничительных мер, санкций против нашей страны. Именно в таком ключе мы воспринимаем решение Совета ЕС от 19 декабря текущего года. Европейский Союз вновь упустил возможность пойти по пути оздоровления отношений со своим крупнейшим соседом на континенте", - заявила Захарова.

По ее словам, сегодня "стало очевидным", что инструментарий односторонних санкций не работает.

"Их результатом стало не только ухудшение атмосферы отношений России и ЕС, которым исполнилось в этом году 30 лет, но и осложнения деятельности еэсовских экономических операторов на российском рынке", - подчеркнула Захарова.

Она убеждена, что потери Евросоюза от санкций уже исчисляются сотнями миллиардов евро.

"Как и раньше рассчитываем, что в ЕС есть здравомыслящие политики. Благоразумие может заключаться в том, что они могут купить калькулятор и посчитать. Они также, наверное, способны задуматься над тем, чтобы привести линию на российском направлении в соответствие с долгосрочными интересами собственных стран и народов", - сказала Захарова.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Евросоюз в связи с российской агрессией против Украины ввел в отношении РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики.

В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого Евросоюз неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. В последний раз санкции были продлены в июне 2019 года, срок их действия истекал 31 января 2020 года.

19 декабря 2019 года Евросоюз до 31 июля 2020 года продлил действие экономических санкций против России.