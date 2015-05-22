Россия должна соблюдать Минские соглашения и освободить Савченко - посол США

11:36, 22 мая 2015
Политика
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США настаивают на соблюдении Россией своих обязательств в рамках Минских соглашений.

Джеффри Пайетт

США настаивают на соблюдении Россией своих обязательств в рамках Минских соглашений, в том числе на освобождении украинского летчицы, народного депутата Надежды Савченко.

Об этом написал посол США в Украине Джефри Пайетт в Twitter.

«Мы настаиваем, что Россия должна соблюдать свои обязательства в рамках Минских договоренностей, в том числе освободить Надежду Савченко», - заявил он.

«Россия должна прекратить беспощадную кампанию агрессии, которая началась с Крыма и продолжается совместным нападением России и сепаратистов на Счастье», - добавил Пайетт.

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Как сообщал УНИАН ранее, Джеффри Пайетт убежден, что факты пребывания российских войск и вооружения на территории Украины невозможно скрыть.

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