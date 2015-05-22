Президент Литвы: Рижский саммит признает европейские стремления Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Риге перед началом пленарного заседания саммита «Восточного партнерства».

"В заключительной декларации мы признаем европейские стремления, мы поддержим стремления всех восточных партнеров, которые хотят быть более интегрированными с Европейским Союзом, и, конечно, мы поддержим страны, которые проводят реформы и хотят стать европейскими", - заявила она.

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Говоря о перспективе безвизового режима, Грибаускайте констатировала, что до конца этого года Еврокомиссия даст новую оценку ситуации. "Мы ожидаем более позитивного результата до конца года", - подчеркнула она.

Отвечая на вопрос, будет ли в декларации отражена позиция в отношении российской агрессии, президент сказала: "Это не о декларации, это о факте - российская агрессия существует".