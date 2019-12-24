Экс-замглавы Миграционной службы решили не сажать за решетку

Подозреваемую во взяточничестве бывшую чиновницу отправили под ночной домашний арест.

Высший антикоррупционный суд избрал бывшей первой замглавы Государственной миграционной службы Украины меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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«В понедельник, 23 декабря, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшей первой замглавы ГМСУ, подозреваемой в просьбе предоставить и получении должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды для себя за совершение такой должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием служебного положения», - говорится в сообщении.

Так, суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к подозреваемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 21 февраля 2020 года.

Кроме того, на указанное лицо возложен ряд процессуальных обязанностей, а именно носить электронное средство контроля, прибывать к детективу, прокурору или в суд, сообщать об изменении места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, а также сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Ранее УНИАН сообщал, что речь идет об экс-чиновнице Дине Пимаховой. На днях ей сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.