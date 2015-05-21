Боевики обстреляли Авдеевку из минометов, есть погибшие и раненые среди мирного населения

18:44, 21 мая 2015
Политика
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Боевики обстреляли Авдеевку из 120-мм минометов, по предварительной информации, один человек погиб, ранены две женщины.

REUTERS

Об этом сообщил начальник ГУ МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

"27 прямых попаданий на территорию Авдеевского коксохима и железнодорожного депо. В результате попадания одного из снарядов загорелся тепловоз. В данный момент пожар силами заводчан локализован", - отметил он.

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По словам Аброськина, в поврежденном тепловозе обнаружено тело мужчины.

Кроме того, ранены две женщины, 1956 года рождения - сотрудницы Авдеевского коксохима.

Как отметил Аброськин, в настоящее время затишье. Следственно-оперативная группа Авдеевского горотдела милиции выехала на место происшествия.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, 8 - получили ранения.

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