За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, 8 - ранены
13:37, 21 мая 2015Война
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За сутки в зоне проведения АТО погиб один украинский военнослужащий, восемь получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
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По его словам, за прошедшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в результате боевых действий погиб один украинский военный, 8 бойцов получили ранения.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне АТО погибли троеукраинских военнослужащих, 9 получили ранения.
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