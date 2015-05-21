За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, 8 - ранены

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

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По его словам, за прошедшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в результате боевых действий погиб один украинский военный, 8 бойцов получили ранения.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне АТО погибли троеукраинских военнослужащих, 9 получили ранения.