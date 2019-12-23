Кандидатура нового посла США в Украине будет утверждена через несколько месяцев - Тейлор

С начала января на несколько месяцев Посольство США в Украине возглавит Кристина Квин.

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор заявляет, что кандидатура нового посла США в Украине будет утверждена через несколько месяцев.

Об этом Тейлор сказал во время видеоконференции, отвечая на вопросы пользователей Facebook, которую транслировало Посольство США в Украине.

По словам дипломата, когда он прибыл около 6 месяцев тому назад в Украину, знал, что будет работать в Посольстве США в Киеве временно.

«И это время приближается. И мой заместитель, заместитель главы миссии Кристина Квин является очень высококвалифицированной. Она готова с начала следующего месяца перенять от меня полномочия. Она в течение следующих нескольких месяцев в должности временного поверенного будет возглавлять наше посольство, пока кандидатура следующего посла не будет определена и представлена в Сенате для утверждения», - подчеркнул Тейлор.

По его словам, сейчас проводится работа по подготовке кандидатуры очень достойного человека на должность посла США в Украине, который заменит Квин во главе американской миссии в Киеве.

Как сказал Тейлор, рассматривается кандидатура очень квалифицированного лица, очень преданного Украине.

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Как сообщал УНИАН, 19 декабря министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что США еще не присылали МИД официального запроса относительно потенциальной кандидатуры своего следующего посла в Украине.

Согласно информации американского издания Politico, должностные лица администрации Дональда Трампа осуществят шаги с целью стабилизации отношений между США и Украиной на фоне расследования в рамках процедуры импичмента, что, по мнению обозревателя издания, нанесло ущерб отношениям между странами.

Ожидается, что в январе государственный секретарь США Майк Помпео посетит Украину для демонстрации поддержки.

Как сообщают несколько источников, на должность нового посла США в Украине рассматривается кандидатура генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона, который сейчас является директором Европейского центра исследований в области безопасности от Фонда Джорджа Маршалла в Германии. Этот фонд связан с Пентагоном.

Один из советников в Сенате сказал, что Трампу нравится Дейтон и бывший генерал «готов взяться за дело».

Еще одной кандидатурой на должность посла США в Украине является исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер.

Как сообщало издание The Wall Street Journal, Тейлор должен уехать из Украины 2 января. Как только Тейлор покинет Украину, самым высокопоставленным американским дипломатом в Киеве станет Квин, которая сейчас является заместителем Тейлора.