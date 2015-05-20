Испания ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины и ЕС

Об этом сообщает сайт Посольства Украины в Королевстве Испания.

19 мая Испания передала Генеральному секретариату Совета Европейского Союза документ о ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Ратификация соглашения была одобрена Генеральными кортесами и подписана Королем Испании.

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"Ратификация является подтверждением Испанией своих устойчивых обязательств по отношению к Украине. Соглашение об ассоциации является ключевым элементом в развитии отношений между Украиной и Европейским Союзом и предусматривает амбициознаю повестку дня реформ ради взаимной выгоды европейского и украинского обществ. Соглашением также предусматривается создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли", - говорится в сообщении.

Испания также завершает внутренний процесс ратификации соглашений об ассоциации с Грузией и Молдовой, которые находятся на рассмотрении в Сенате.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины ожидают завершения ратификации всеми государствами Евросоюза соглашения до конца 2015 года.