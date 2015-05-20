Словакия поддерживает расширение ЕС, и Украина имеет право на членство

Об этом сказал словацкий президент Андрей Киска в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко.

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"Словакия поддерживает процесс расширения Евросоюза", - сказал Киска, отметив, что если Украина заинтересована стать членом Евросоюза, то она должна выполнить все технические требования, которые предъявляются для этого.

Андрей Киска напомнил, что согласно 49-й статье соглашения о создании ЕС, любая европейская страна, которая соответствует необходимым требованиям, имеет право стать членом Евросоюза.

"Украина имеет право и имеет шанс стать членом Евросоюза", - подчеркнул Андрей Киска.