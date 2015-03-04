Ренци: все должны приложить усилия для решения проблем Украины

Об этом сказал председатель Совета министров Италии Маттео Ренци на совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко в Киеве.

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Глава правительства Италии отметил, что важное значение имеют перспективы будущего развития Украины, которая, по его словам, "должна уверенно идти по этому пути развития с помощью нашего сотрудничества, с помощью наших банков и предприятий". Маттео Ренци заверил, что Италия будет оказывать Украине поддержку в этом плане.

"Украина является страной, которая не только переживает военные трудности, но также, безусловно, все партнеры и друзья должны приложить усилия для решения экономических проблем Украины", - сказал он. По его словам, речь идет о готовности на широком экспертном уровне оказывать помощь Украине.

Говоря о двусторонних отношениях, Маттео Ренци отметил, что "необходимо организовывать встречи украинской и итальянской сторон для конкретизации таких задач".

Кроме этого итальянский премьер пригласил президента Украины Петра Порошенко посетить Италию. "Мы с удовольствием приглашаем украинскую делегацию в Италию. У нас прекрасная страна, прекрасные города и мы сделаем все возможное, чтобы украинцы получили удовольствие от этого визита. Поэтому, Петр, я подтверждаю приглашение в Италию", - сказал Маттео Ренци.

В свою очередь Петр Порошенко сказал, что раньше дал обещание посетить Флоренцию, ведь в этом городе Маттео Ренци был мэром.