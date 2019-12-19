Более трети украинцев одобряют деятельность Разумкова и Гончарука – опрос

Социологи отмечают, что за последний месяц уровень удовлетворенности граждан деятельностью премьера и Верховной Рады несколько вырос.

Деятельностью председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 36% украинцев, премьер-министра Алексея Гончарука – 35%.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования, проведенного группой «Рейтинг».

Читайте такжеНовый год и Рождество являются самыми популярными зимними праздниками среди украинцев – опрос

«Деятельностью председателя Верховной Рады Украины Разумкова довольны 36%, не довольны – столько же. Четверть не смогли оценить его работу. Зато работой парламента довольны меньше: 29% положительно оценили его работу, 51% – отрицательно, 21% – не смогли оценить», - говорится в пресс-релизе по результатам опроса.

Кроме того, указывается, что подобная тенденция наблюдается и в оценках работы правительства: деятельностью премьер-министра Алексея Гончарука довольны относительно больше украинцев, чем работой всего Кабмина.

«35% выразили удовлетворенность деятельностью главы правительства (35% – недовольны, 30% – не смогли оценить). 29% довольны работой Кабмина, 45% – не удовлетворены, четверть не ответили на этот вопрос», - отмечается в пресс-релизе.

Также указано, что за последний месяц уровень удовлетворенности граждан деятельностью премьера и Верховной Рады несколько вырос.

***Опрос проводился социологической группой «Рейтинг» в течение 13-17 декабря среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,0%.