Большинство украинцев высказались за дипломатию в решении конфликта на Донбассе - опрос

9% опрошенных считают, что вернуть оккупированные территории Донбасса невозможно.

Большинство украинцев - почти две трети - поддерживают дипломатические пути решения проблемы на Донбассе.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 13-17 декабря.

Согласно полученным результатам, 38% опрошенных поддержали идею прекращения военных действий и признания ОРДЛО временно оккупированными территориями, а также замораживание конфликта. 22% респондентов выступили за предоставление этим районам статуса автономии в составе Украины, а 8% высказались за их полное отделение.

При этом 16% опрошенных поддержали продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на оккупированном Донбассе. Больше всего такие взгляд присущи сторонникам партии "Европейская солидарность", меньше - ОПЗЖ.

Еще четверть опрошенных сказали, что для установления мира на Донбассе нужно меньше одного года, а треть - от одного до пяти лет. 16% опрошенных убеждены, что на это уйдет больше пяти лет, а 7% вообще не верят в установление мира на Донбассе.

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Что касается времени, необходимого на полный возврат территорий ОРДЛО под украинский контроль, то в этом вопросе мнения разделились. 22% считают, что для этого нужно более пяти лет, треть - от одного до пяти лет и лишь 14% утверждают, что нужно меньше года. Лишь 9% считают, что оккупированные территории на востоке Украины вернуть невозможно. Примечательно, что в скорое установления мира чаще других верят жители восточных областей, зато по срокам реинтеграции мысли менее оптимистичны.

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Опрос проводился 13-17 декабря среди респондентов от 18 лет и старше. Всего опросили 2500 человек, ошибка репрезентативности составляет не более 2%.