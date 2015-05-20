Рада провалила законопроект об экзамене по украинскому языку для госслужащих

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали только 152 народных депутата из 339, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом авторства народных депутатов из межфракционного объединения "Свобода" предлагалось установить, что среди основных принципов, на которых основывается государственная служба, - недопущение публичных проявлений пренебрежения к украинскому языку, глумления или насмешки над ним, а также его дискредитации.

Согласно законопроекту, право на государственную службу имеют граждане Украины независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, политических взглядов, религиозных убеждений, места жительства, получившие соответствующее образование и профессиональную подготовку, которые владеют украинским языком на уровне, необходимом для выполнения ими их должностных обязанностей, и прошли в установленном порядке конкурсный отбор или иную процедуру, предусмотренную Кабинетом министров.

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Должностные и служебные лица органов государственной власти обязаны сдавать экзамен по украинскому языку для подтверждения необходимого уровня владения им при выполнении ими служебных обязанностей. Порядок проведения экзаменов утверждается Кабмином.

Среди основных обязанностей государственных служащих - владение украинским языком на уровне, необходимом для выполнения их должностных обязанностей.

Не могут быть избранными или назначенными на должность в государственном органе и его аппарате лица, которые, среди прочего, не владеют украинским языком на уровне, необходимом для выполнения ими их должностных обязанностей.