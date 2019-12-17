КС обнародовал заключение о признании конституционным законопроекта об уменьшении количества народных депутатов

Заключение Конституционного суда является обязательным, окончательным и таким, которое не может быть обжаловано.

Конституционный суд (КС) обнародовал заключение по делу по обращению парламента о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции (об уменьшении конституционного состава Верховной Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы) требованиям статей 157 и 158 Основного Закона.

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Как отмечается на сайте КС, соответствующий президентский законопроект об уменьшении количества народных депутатов и закреплении пропорциональной избирательной системы признан конституционным.

«Признать соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции, законопроект о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады и закрепления пропорциональной избирательной системы) (рег. №1017)», - говорится в заключении.

Вместе с тем в заключении указывается, что Конституция должна устанавливать четкие и однозначные предписания, что народные депутаты избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования.

«Определение типа избирательной системы, ее признаков и особенностей является вопросом политической целесообразности и должно решаться парламентом в соответствии с его конституционными полномочиями при условии соблюдения конституционных принципов и демократических стандартов организации и проведения выборов. Учитывая это нет необходимости (императивности) для закрепления типа избирательной системы в Конституции», - считают судьи Конституционного суда.

Кроме того, отмечается, что предлагаемое законопроектом положение относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады до 300 народных депутатов должно рассматриваться во взаимосвязи с теми положениями Основного Закона, которые устанавливают определенное (конкретное) количество народных депутатов. «При внесении таких изменений должна быть соблюдена соответствующая соразмерность и сохранена системность всех положений Конституции», - говорится в заключении.

«В случае принятия предлагаемого законопроектом пункта 17 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины, возникнет противоречие между положениями указанного пункта и положениями части первой статьи 90 Конституции, которыми урегулировано прекращение полномочий Верховной Рады. Применение пункта 17 раздела XV «Переходные положения» Конституции может привести к разрыву во времени между моментом (днем) прекращения полномочий парламента и моментом (днем) обретения их новоизбранным парламентом, а, следовательно, к нарушению конституционного принципа непрерывности функционирования законодательной власти», - подчеркнули в КС.

Заключение Конституционного суда является обязательным, окончательным и таким, которое не может быть обжаловано.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября парламент направил в Конституционный суд для получения заключения президентский законопроект «О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции (об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы)» (№1017).

Законопроектом предлагается в статье 76 Основного Закона предусмотреть, что конституционный состав Верховной Рады составляет 300 народных депутатов (сейчас - 450 парламентариев), которые избираются сроком на пять лет.

В статью 77 вносится норма о том, что народные депутаты избираются по пропорциональной избирательной системе.

Верховная Рада просила КС дать заключение о соответствии положений законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции.