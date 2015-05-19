Товарищи заместителя мэра Тернополя устроили пожар в подвале горисполкома – Геращенко

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Сегодня при получении взятки в размере 217 тыс. грн был задержан один из заместителей мэра Тернополя, который одновременно был депутатом областного совета. Его товарищи решили помешать следователям проводить следственные действия по выемке документов и творчески подошли к вопросу - организовали очаг возгорания в подвале горисполкома, в надежде, что после задымления здания следователи и оперативники испугаются и убегут", - написал он, отметив, что возгорание было быстро и эффективно ликвидировано, и следственные действия продолжились.

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"Теперь следствию и прокуратуре осталось довести дело до суда. Суду - вынести справедливое и законное решение, а обществу и СМИ - это все проконтролировать", - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня правоохранители задержали заместителя Тернопольского городского головы, который получил взятку в размере 217 тысяч гривень.

В частности, у чиновника во время обыска обнаружены и изъяты часть денежных средств в сумме 135 тыс. грн, которые он требовал и получил от гражданина за предоставление в пользование земельного участка. В целом заместитель городского головы требовал и получил неправомерную выгоду на общую сумму 217 тыс. грн, проинформировали в ГПУ.

Заместителя мэра задержали на основании статьи 208 УПК Украины по подозрению в совершении коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 статьи 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать соответствующие должности.

Решается вопрос об избрании в отношении задержанного чиновника меры пресечения.