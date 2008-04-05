Ющенко считает, что украинцы за два года созреют для референдума по НАТО
21:01, 05 апреля 2008Политика
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А для начала ПДЧ...
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что всеукраинский референдум о вступлении в НАТО может состояться через два года.
Об этом Глава государства заявил в эфире телеканала "Интер" в субботу вечером.
"Думаю, что в ближайшие два года мы проведем тот диалог, ту дискуссию в нации, которые нужны, чтобы сформулировать общенациональную позицию отношения к членству страны в НАТО", - отметил В.ЮЩЕНКО.
По его словам, а пока еще Украина должна присоединиться к Плану действий относительно членства в Альянсе и реформировать разные секторы экономики.
Лишь тогда, по мнению В.ЮЩЕНКО, будет «к стати вопрос проведения общеукраинского референдума».
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