Ющенко считает, что украинцы за два года созреют для референдума по НАТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что всеукраинский референдум о вступлении в НАТО может состояться через два года.

Об этом Глава государства заявил в эфире телеканала "Интер" в субботу вечером.

"Думаю, что в ближайшие два года мы проведем тот диалог, ту дискуссию в нации, которые нужны, чтобы сформулировать общенациональную позицию отношения к членству страны в НАТО", - отметил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, а пока еще Украина должна присоединиться к Плану действий относительно членства в Альянсе и реформировать разные секторы экономики.

Лишь тогда, по мнению В.ЮЩЕНКО, будет «к стати вопрос проведения общеукраинского референдума».