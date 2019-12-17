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Прокурор Киева подал в отставку

00:08, 17 декабря 2019
Политика
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Прокурор Киева Говда подал в отставку / фото УНИАН

Об этом 16 декабря сообщает theБабель со ссылкой на столичную прокуратуру.

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"Да, это правда", - сказали в правоохранительных органах.

Вместе с тем, в ведомстве о причинах отставки не сообщили. Также пока неизвестно, кто может заменить правоохранителя на этой должности.

Известно, что Роман Говда в органах прокуратуры работает с августа 2003 года. Он занимал должности прокурора Одесской области заместителя генпрокурора Виктора Шокина и заместителя начальника департамента Генпрокуратуры.

Напомним, Роман Говда был назначен на должность прокурора Киева в июле 2016 года.

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Теги: #прокурор#прокуратура Киевапогода в Киеве