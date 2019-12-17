Прокурор Киева подал в отставку

В прокуратуре о причинах отставки не сообщили.

Прокурор Киева Роман Говда написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом 16 декабря сообщает theБабель со ссылкой на столичную прокуратуру.

Читайте такжеНазначен новый прокурор Луганской области

"Да, это правда", - сказали в правоохранительных органах.

Вместе с тем, в ведомстве о причинах отставки не сообщили. Также пока неизвестно, кто может заменить правоохранителя на этой должности.

Известно, что Роман Говда в органах прокуратуры работает с августа 2003 года. Он занимал должности прокурора Одесской области заместителя генпрокурора Виктора Шокина и заместителя начальника департамента Генпрокуратуры.

Напомним, Роман Говда был назначен на должность прокурора Киева в июле 2016 года.