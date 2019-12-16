Суд закрыл дело о принятии "диктаторских законов"

Судья Бортницкая постановила удовлетворить ходатайство защитников экс-председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова, бывших народных депутатов Сергея Гордиенко (КПУ) и Александра Стояна (Партия регионов).

Печерский районный суд Киева закрыл дело против народных депутатов VII созыва Верховной Рады относительно принятия «диктаторских законов».

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Как говорится в решении суда от 8 декабря, судья Вита Бортницкая постановила ходатайство защитников экс-председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова, бывших народных депутатов Сергея Гордиенко (КПУ) и Александра Стояна (Партия регионов) удовлетворить.

В частности, своим решением судья постановила освободить вышеуказанных лиц от уголовной ответственности, а дело закрыть.

Как сообщал УНИАН, 16 января 2014 года Верховная Рада VII созыва приняла так называемые «диктаторские законы», направленные на препятствование проведению мирных акций протеста, за которые на самом деле проголосовало меньшее количество депутатов, чем необходимо для принятия законов.

Генпрокуратура открыла производство по ст. 364 ("злоупотребление властью или служебным положением") и ст. 366 ("служебный подлог") Уголовного кодекса.

В 2015 году по делу было сообщено о подозрении бывшим президенту Виктору Януковичу, первому заместителю председателя Верховной Рады Игорю Калетнику, председателю фракции Партии регионов Ефремову, председателю Счетной комиссии Владимиру Олейнику и 11 народным депутатам VII созыва.

Относительно Ефремова, Гордиенко и Стояна обвинительный акт направлен в суд. 8 подозреваемых скрываются от следствия и объявлены в розыск.

В августе 2019 года заместитель генпрокурора Юрия Луценко Сергей Кизь закрыл уголовное производство против Калетника.

Ефремов также является обвиняемым в производстве о государственной измене и других преступлениях против государства. Это дело рассматривал Старобельский райсуд. 8 июля этого года Верховный суд по ходатайству адвокатов Ефремова принял решение, согласно которому в дальнейшем его будут судить в Киеве. 18 сентября Старобельский райсуд отменил решение о содержании Ефремова под круглосуточным домашним арестом.