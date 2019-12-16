В Госдепартаменте США рассмотрели дальнейшие шаги после саммита лидеров стран "нормандской четверки"

В Вашингтоне уверяют в непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины в условиях российской агрессии.

В Государственном департаменте США рассмотрели дальнейшие шаги после саммита лидеров стран «нормандской четверки», который состоялся в Париже 9 декабря.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ведомства Морган Ортегус, опубликованном сегодня на сайте Госдепартамента.

13 декабря в Вашингтоне заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл встретился с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрием Кулебой.

«Заместитель государственного секретаря Гейл подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенными Штатами территориальной целостности и суверенитета перед лицом продолжающейся российской агрессии», - говорится в заявлении.

Гейл и Кулеба обсудили следующие шаги после саммита «нормандского формата» и важность достижения дальнейшего прогресса в повестке дня реформ с целью обеспечения успеха Украины.

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Как сообщал УНИАН, по результатам саммита в «нормандском формате» 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.

Также они поощряют ТКГ способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех» начиная со «всех установленных на всех установленных».

Лидеры стран «нормандской четверки» поддерживают достижение в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ о новых пунктах пропуска через линию разграничения.

Кроме того, стороны заинтересованы в достижении договоренностей в рамках «нормандского формата» и ТКГ по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Они считают необходимым инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство, в соответствии с версией, согласованной «нормандской четверкой» и ТКГ.