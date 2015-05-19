В Страсбурге украинцы организовали благотворительную ярмарку - собирали помощь для раненых бойцов
Украинцы Страсбурга пригласили 600 человек и собрали 4600 евро чтобы помочь раненым бойцам АТО.
Украинцы по случаю Дня Европы организовали в Страсбурге благотворительную ярмарку «Плечо к плечу с Украиной», на которой собирают средства для пострадавших от конфликта в Украине.
Как сообщили УНИАН организаторы акции, общественная организация "ПромоУкраїна" при содействии Постоянного Представительства Украины при Совете Европы уже во второй раз провела благотворительную ярмарку.
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Первое аналогичное мероприятие состоялось в ноябре 2014 года, его посетили 300 человек. Собранные на первом ярмарке средства пошли на лечение и протезирование Сергея Пандрака - молодого добровольца батальона "Айдар", который потерял левую ногу в боях.
В минувшее воскресенье, 17 мая, вторую ярмарку посетили европейские политики, общественные деятели и дипломаты, в частности Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавусоглу, Посол Турции при Совете Европы - Эрдоган Ичкан, Посол Украины при Совете Европы Николай Точицкий, директор Lieu de l'europe Анн Бийо, а также представители мэрии Страсбурга - Ада Рейхарт и представитель организации Єврометрополь Камий Ганглофф.
Целью мероприятия является собрать средства для людей, пострадавших от боевых действий на Востоке Украины, а также популяризировать украинскую культуру в Европе и проинформировать общественность о последних событиях в Украине.
"Европа, которую мы знаем сегодня, это проект мира, именно мира мы желаем Украине. Мы рады быть сегодня бок-о-бок с Украиной и разделить это дружеское мгновение с вами.", - заявила представитель организации Єврометрополь Камий Ганглофф.