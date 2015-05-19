Новый глава АМКУ ездит на Jaguar и хранит в банке более 5 миллионов гривень

Об этом свидетельствуют данные его анкеты, розданной депутатам для ознакомления, сообщает «Украинская правда».

Терентьев имеет образование по специальностям "Международное право" и "Финансы" (Киевский национальный университет им. Шевченко). У него есть жена и двое детей.

До этого Терентьев работал в 2000-2002 годах советником в табачном гиганте "JTI Украина", а с 2002 по 2012 год – в украинской «дочке» международной торговой сети Metro.

С апреля 2012 года и до этого времени он возглавлял юридический отдел металлургического гиганта "Арселор Миттал Кривой Рог". На государственной службе Терентьев никогда не был, государственных отличий или наград не имеет.

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За прошлый год он заработал 1,2 миллиона гривень, которые записаны как зарплата. Жена получила 853 тысячи гривень зарплаты. Еще 666 тысяч гривень Терентьев записал как дивиденды.

Терентьев купил себе квартиру на 155,6 кв. м в Киеве на улице Щекавицкой, за которую заплатил почти 2,5 миллиона гривен. Еще 450 тысяч он потратил на приобретение Jaguar XF. Еще один Jaguar принадлежит его жене.

У нового главы АМКУ лежит 4 миллиона гривень в банке, а у его жены лежат на счетах еще полмиллиона гривень.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла постановление о назначении Юрия Терентьева председателем Антимонопольного комитета Украины (№2881). За это решение проголосовали 266 народных депутатов из 330, зарегистрированных в сессионном зале.