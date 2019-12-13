Порошенко, Кива, Новинский: в Раде предлагают наказать ряд депутатов за прогулы

Предлагается лишить денежных выплат, согласно новому закону, 81 народного депутата.

Регламентный комитет Верховной Рады просит спикера Дмитрия Разумкова отменить выплаты 81 депутату, которые пропустили в ноябре более 30% заседаний парламента.

Об этом говорится в решении комитета от 12 декабря, сообщает LIGA.net.

Комитет проанализировал сведения об учете рабочего времени нардепов, которые в ноябре без уважительных причин не принимали участия в более чем 30% голосований и не были на более чем 50% заседаний комитетов.

В связи с этим они обратились к Разумкову с представлением о выдаче распоряжения о прекращении выплат, связанных с выполнением депутатских полномочий, за ноябрь 2019 года 81 депутату.

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Среди них - депутаты от "Слуги народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский, представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, Илья Кива, Вадим Новинский, Сергей и Юлия Левочкины, Наталья Королевская, Вадим Рабинович, зампредседателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев и экс-президент Украины, народный депутат "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Согласно законодательству, народному депутату ежемесячно возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, в размере месячной зарплаты. Например, за сентябрь Порошенко получил 42 тысячи гривень зарплаты.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о прекращении возмещения депутатам расходов на депутатские полномочия за прогулы.

Закон "О статусе народного депутата Украины" вступил в силу с 1 ноября.

В нем определяется, что народному избраннику в течение всего срока выполнения депутатских полномочий ежемесячно выдаются средства для компенсации стоимости проезда, аренды жилья или найма гостиничного номера, а также возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, в размере месячной заработной платы народного депутата, не подлежащих налогообложению.

Так, принятым законом устанавливается, что, если народный депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не принимает непосредственного участия в более чем 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях парламента или в более чем 50% заседаний комитета ВР, в состав которого он избран, такому депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Прекращение возмещения депутату расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, осуществляется по распоряжению председателя ВР, которое выдается на основании решения комитета, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики, которое принимается на основе сведений по учету рабочего времени народных депутатов, предоставленных Аппаратом ВР.