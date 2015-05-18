США несколько иначе трактуют Минские соглашения, чем Россия - Лавров

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр иностранных дел Сергей Лавров сказал в ходе «Делового завтрака» в «Российской газете».

«И Россия, и Соединенные Штаты поддерживают полное всестороннее выполнение Минских договоренностей. Но, как водится, дьявол кроется в деталях», - сказал Лавров.

По его словам, стороны, потратив так много времени 12 февраля в Минске на уровне первых лиц четырех государств, исходили из необходимости строгого соблюдения той последовательности, которая зафиксирована в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе.

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«В общем, не только последовательности, но и содержания соответствующих договоренностей. У американцев несколько иное толкование принятых документов, хотя, на наш взгляд, в них черным по белому написаны правильные вещи, согласованные с президентом Украины Петром Порошенко, согласованные с его представителями в контактной группе. И спорить, собственно говоря, не о чем», - сказал он.

Лавров, отметил, что, например, Комплексом мер предусмотрено, что местные выборы должны состояться на контролируемых «ополчением» территориях Донецкой и Луганской областей на основе украинского закона и по согласованию с представителями этих двух «самопровозглашенных республик».

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«Американцы говорят: существует закон Украины, поэтому нужно проводить выборы на основании этого закона. Но, вводя закон об особом статусе этих территорий весной, украинская сторона исказила его содержание и внесла поправки, которые, по сути дела, означали, что по статусу эти территории являются оккупированными. А представители Луганска и Донецка являются непонятно чьими представителями на оккупированных территориях и что выборы там состоятся, лишь когда эти территории полностью перейдут под контроль Киева», - сказал Лавров.

По его словам, это абсолютно «искаженное, извращенное» толкование, прямо противоположное тому, что первоначально было записано.

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«Мы, используя деятельность, которая сейчас начинается в рабочих группах или подгруппах, как их еще называют, будем добиваться, чтобы в каждой из этих групп - экономической, политической, гуманитарной, по вопросам безопасности - участники от каждой стороны брали соответствующий раздел Минского документа и выполняли его», - сказал Лавров.

Как сообщал УНИАН, в Минске 12 февраля состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе с участием президента Украины Порошенко, президента Франции Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отвод всех тяжелых вооружений с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников, проведение местных выборов на Донбассе.

17 марта Верховная Рада внесла изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Согласно принятым изменениям, особый порядок в отдельных районах Донбасса начнет действовать только после проведения внеочередных местных выборов в соответствии с Конституцией Украины.