В Кривом Роге глава райсовета требовал 60 тысяч гривень за разрешение на установку киосков

19:28, 18 мая 2015
Политика
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Чиновника задержали в служебном кабинете, при передаче разрешительных документов.

Arsen Avakov / facebook.com

В Кривом Роге правоохранители задержали главу райсовета Сергея Степанюка. Чиновника обвиняют в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в 60 000 гривень за выдачу разрешения на размещение торговых киосков

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Сегодня задержали главу Дзержинского районного совета г. Кривой Рог Степанюка Сергея Дмитриевича в порядке ст.208 КПК (с поличным, на месте совершения преступления), по ст. 368. ч.3 . КПК (от 5 до 10 лет)", - подчеркнул министр.

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По словам Авакова, деньги были перечислены на расчетный счет брата жены Степанюка. Чиновника задержали в служебном кабинете, при передаче разрешительных документов.

"Персональная охрана чиновника пыталась оказать сопротивление оперативникам - была локализована. Непосредственно в кабинете обнаружен целый арсенал оружия", - рассказал министр.

"Вопрос не в относительно небольшой взятке - вопрос в пресечении действующей коррупционной системе в данном случае в районе Кривого Рога. Это важно. Очередной районный царек - "хозяин района" остановлен", - добавил он.

ПРОДАЛЖАЯ ПУБЛИЧНІЙ ПАРАД ВЗЯТОЧНИКОВ..Кривой рог. Сегодня задержали главу Дзержинского районного совета Г. Кривой р...

Posted by Arsen Avakov on 18 травня 2015 р.
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