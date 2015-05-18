В Кривом Роге глава райсовета требовал 60 тысяч гривень за разрешение на установку киосков

В Кривом Роге правоохранители задержали главу райсовета Сергея Степанюка. Чиновника обвиняют в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в 60 000 гривень за выдачу разрешения на размещение торговых киосков

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Сегодня задержали главу Дзержинского районного совета г. Кривой Рог Степанюка Сергея Дмитриевича в порядке ст.208 КПК (с поличным, на месте совершения преступления), по ст. 368. ч.3 . КПК (от 5 до 10 лет)", - подчеркнул министр.

Читайте такжеВ Киеве задержали двух следователей во время получения взятки в размере 5 тысяч долларов

По словам Авакова, деньги были перечислены на расчетный счет брата жены Степанюка. Чиновника задержали в служебном кабинете, при передаче разрешительных документов.

"Персональная охрана чиновника пыталась оказать сопротивление оперативникам - была локализована. Непосредственно в кабинете обнаружен целый арсенал оружия", - рассказал министр.

"Вопрос не в относительно небольшой взятке - вопрос в пресечении действующей коррупционной системе в данном случае в районе Кривого Рога. Это важно. Очередной районный царек - "хозяин района" остановлен", - добавил он.