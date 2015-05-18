Парламентская ассамблея НАТО включила в резолюцию намек на перспективу членства Украины

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Миссию Украины при НАТО.

Как отметила народный депутат и член украинской парламентской делегации в НАТО Иванна Климпуш-Цинцадзе, Украине удалось получить поддержку всех 28 стран и получить в тексте поправки - признание изменения политики Украины в отношении восстановления ее евроатлантического курса.

Читайте такжеНАТО и ЕС хотят укрепить сотрудничество в борьбе с "гибридными" войнами - Столтенберг"В резолюцию относительно расширения, в проекте которого по очевидным причинам не было сказано ни одного слова об Украине, речь шла только о странах, которые заявили о попытке получить членство и тем или иным способом продвинулись на этом пути (включительно с Грузией!), нам с помощью коллег из делегаций Великобритании Канады, Литвы, Польши, США, Турции удалось зарегистрировать, а потом и получить поддержку всех 28 стран и получить в тексте поправки - признание изменения политики Украины в отношении восстановления ее евроатлантического курса!" - написала она на своей странице в Facebook.

"Поздравляю коллег из делегации с первым маленьким успехом и с невероятным опытом парламентской дипломатии!" - заметила Климпуш-Цинцадзе.