Парламентская ассамблея НАТО включила в резолюцию намек на перспективу членства Украины
Итоговая декларация Весенней сессии Парламентской Ассамблеи НАТО содержит ссылки на евроатлантическую перспективу Украины.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Миссию Украины при НАТО.
Как отметила народный депутат и член украинской парламентской делегации в НАТО Иванна Климпуш-Цинцадзе, Украине удалось получить поддержку всех 28 стран и получить в тексте поправки - признание изменения политики Украины в отношении восстановления ее евроатлантического курса.
Читайте такжеНАТО и ЕС хотят укрепить сотрудничество в борьбе с "гибридными" войнами - Столтенберг"В резолюцию относительно расширения, в проекте которого по очевидным причинам не было сказано ни одного слова об Украине, речь шла только о странах, которые заявили о попытке получить членство и тем или иным способом продвинулись на этом пути (включительно с Грузией!), нам с помощью коллег из делегаций Великобритании Канады, Литвы, Польши, США, Турции удалось зарегистрировать, а потом и получить поддержку всех 28 стран и получить в тексте поправки - признание изменения политики Украины в отношении восстановления ее евроатлантического курса!" - написала она на своей странице в Facebook.
"Поздравляю коллег из делегации с первым маленьким успехом и с невероятным опытом парламентской дипломатии!" - заметила Климпуш-Цинцадзе.
Нам удалось! Это был замечательный новый опыт работы украинской парламентской делегации в НАТО! В резолюцию по розширенн...Posted by Ivanna Klympush-Tsintsadze on Monday, May 18, 2015