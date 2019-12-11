"Старые политики хотят хайпануть": в "Слуге народа" прокомментировали избиение нардепа в Раде

По словам нардепа, для виновников драки ответственность "в любом случае должна быть".

Активисты ВО "Свобода" должны понести ответственность за драку в Верховной Раде народным депутатом от партии "Слуга народа" Андреем Богданцом.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Соломчук, комментируя инцидент, передает «Обозреватель». По его словам, решать вопрос кулаками нужно на ринге, а не в парламенте.

Читайте такжеИзбиение Богданца: депутаты СН хотят провести заседание аграрного комитета в “более безопасном месте”

"Свобода" спровоцировала эту ситуацию... Мое видение – старые политики на сложных вопросах для страны хотят заработать рейтинг, хайпануть. Им нужны такие события – лозунги покричать, драку устроить... Вместо того, чтобы помочь стране в трудное время, сходить в церковь свечку поставить, чтобы все получилось, они всегда идут на радикальные действия", – заявил Соломчук.

По словам нардепа, для виновников драки ответственность "в любом случае должна быть".

"Не только в парламенте, но и где угодно не должно что-то решаться драками, особенно у политиков. Всегда надо садиться за стол и о чем-то договариваться. Если кулаками хотите решить вопрос – выходите на ринг и решайте", – подчеркнул он.

Как отметил Соломчук, ответственность для виновных "должна быть такого уровня, чтобы такого больше нигде не происходило".

Напомним, в Верховной Раде 11 декабря произошла драка между народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Богданцом и активистами ВО "Свобода" Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко.

Драка произошла после заседания парламентского комитета по вопросам аграрной политики. Свободовцы пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.