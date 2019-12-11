Драка в Раде: появилась реакция полиции

Открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители начали уголовное производство по факту сегодняшней драки на заседании аграрного комитета Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как отмечается, о получении телесных повреждений полиции сообщил сам депутат. Как известно, во время драки пострадал представитель "Слуги народа" Андрей Богданец.

"Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины", - сообщили правоохранители.

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Как сообщал УНИАН, драка между Богданцом и депутатами из "Свободы" произошла сегодня утром. Тогда в Верховной Раде аграрный комитет рассматривал законопроект № 2178-10 об открытии рынка сельхозземли.