Офис президента отредактировал текст коммюнике "нормандского саммита"

На исправлении текста коммюнике настаивал главарь "ДНР" Денис Пушилин.

Офис президента отредактировал текст согласованных выводов встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в Париже 11 декабря.

Предыдущий текст сохранился в кэше страницы.

Изменения касаются пункта, в котором говорится об «особом статусе» отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Сначала отредактированная строчка предусматривала заинтересованность обеих сторон выполнить «все правовые аспекты Закона об особом порядке местного самоуправления (особого статуса)» ОРДЛО.

В обновленной версии текста убрано слово «Закона».

Как сообщал УНИАН, на исправлении текста коммюнике настаивал главарь "ДНР" Денис Пушилин. В комментарии российским СМИ он заявлял, что боевики не будут выполнять ни один из пунктов "нормандского саммита", пока ОП не отредактирует выводы встречи лидеров в Париже.