Экс-советник Горбачева после "нормандской встречи" спрогнозировал судьбу ОРДЛО

По его мнению, в сложившейся ситуации Украина не может помочь людям, которые проживают на оккупированных территориях Донбасса.

Российский политолог, историк, советник экс-президента СССР Михаила Горбачева Виктор Мироненко заявил, что судьба оккупированных территорий Донбасса "в ближайшее время будет печальной".

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К такому выводу он пришел, проанализировав "нормандский саммит", состоявшийся 9 декабря в Париже. Об этом он написал в блоге на сайте «Обозреватель».

"Несмотря на все, что я вчера наблюдал на этих переговорах, судьба Донбасса будет очень и очень печальной. По крайней мере, той его части, которая не контролируется Украиной", – сказал он.

По мнению Мироненко, причина заключается, прежде всего, в позиции российской стороны, которая не готова "ни на йоту" менять своей позиции. "Украинские молодые политики, Украина вчера в Париже попыталась сделать так, чтобы эту участь облегчить, чтобы начать там восстановление и тому подобное. Но позиция противоположной стороны не позволяет этого сделать", – констатировал политик.

По его мнению, в сложившейся ситуации Украина не может помочь людям, которые проживают на оккупированных территориях Донбасса. "Но надо сделать то, что можно сделать. По крайней мере, как-то обеспечить выплату пенсий, прекратить там стрельбу. Но это все с того, что пока что может сделать Украина", – отметил он.

По оценкам Мироненко, "судьба Донбасса в ближайшее время, к сожалению, будет печальной. Часть этого региона и в дальнейшем будет деградировать".