Зеленский: сегодня я множество раз говорил о необходимости вывести с Донбасса все иностранные вооруженные формирования

Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» множество раз подчеркивал о выводе всех иностранных войск с Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» множество раз подчеркивал о выводе всех иностранных войск, военной техники и разоружения незаконных военных формирований в ОРДЛО.

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Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по результатам саммита в «нормандском формате» в Париже.

«Сегодня я множество раз подчеркивал необходимость вывода всех иностранных вооруженных формирований, военной техники и разоружения незаконных военных формирований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», - заявил Зеленский.