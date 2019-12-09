Встреча "нормандской четверки" в Париже закончилась

Переговоры продлились более двух часов.

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Зеленский, Путин, Меркель, Макрон) в Париже завершилась. Она продлилась около двух часов 20 минут.

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Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в зале Мюрата Елисейского дворца.

По итогам встречи планируется совместная пресс-конференция лидеров. Перед этим главы РФ и Украины проведут отдельную двустороннюю беседу.

Как сообщал УНИАН, сегодня, примерно в 18.30 (по киевскому времени) в Париже началась встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата». Перед началом четырехстороннего саммита президент Украины провел отдельные двусторонние встречи с лидерами Франции и Германии.