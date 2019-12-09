Зеленский и Путин встретятся после "нормандского саммита" - СМИ

Встреча четырех лидеров запланирована на вечер понедельника.

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин встретятся в Париже после переговоров "нормандской четверки".

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил российский "Интерфакс".

Предполагается, что эта встреча будет непродолжительной. Также сообщается, что на переговоры лидеров четырех стран отведут 2 часа 45 минут. Перед самим саммитом пройдет встреча Путина с Ангелой Меркель, затем с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Читайте такжеСегодня в Париже состоится саммит “нормандской четверки” (видео)

Сама "нормандская встреча" завершится совместной пресс-конференцией.

Как сообщал УНИАН, в МИД России выступили против идеи расширения "нормандского формата".