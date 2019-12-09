Зеленский и Путин встретятся после "нормандского саммита" - СМИ
09:41, 09 декабря 2019Политика
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Встреча четырех лидеров запланирована на вечер понедельника.
Владимир Зеленский / REUTERS
Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин встретятся в Париже после переговоров "нормандской четверки".
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил российский "Интерфакс".
Предполагается, что эта встреча будет непродолжительной. Также сообщается, что на переговоры лидеров четырех стран отведут 2 часа 45 минут. Перед самим саммитом пройдет встреча Путина с Ангелой Меркель, затем с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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Сама "нормандская встреча" завершится совместной пресс-конференцией.
Как сообщал УНИАН, в МИД России выступили против идеи расширения "нормандского формата".
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