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Зеленский и Путин встретятся после "нормандского саммита" - СМИ

09:41, 09 декабря 2019
Политика
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Владимир Зеленский / REUTERS

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил российский "Интерфакс".

Предполагается, что эта встреча будет непродолжительной. Также сообщается, что на переговоры лидеров четырех стран отведут 2 часа 45 минут. Перед самим саммитом пройдет встреча Путина с Ангелой Меркель, затем с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 

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Сама "нормандская встреча" завершится совместной пресс-конференцией.

Как сообщал УНИАН, в МИД России выступили против идеи расширения "нормандского формата".

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Теги: #Путин#нормандский формат#Владимир Зеленский